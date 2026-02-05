Prédio público é invadido e carro oficial é furtado no Paraná

A Coordenadoria da Mulher do município de Sabáudia foi alvo de criminosos na madrugada desta quarta-feira (4). Uma funcionária pública municipal acionou a Polícia Militar (PM) logo no início da manhã, ao chegar para trabalhar e notar a ausência do veículo que deveria estar na garagem do órgão.

De acordo com o boletim de ocorrência, os invasores arrombaram a porta de entrada do prédio público para ter acesso ao interior das salas. Eles encontraram as chaves do automóvel deixadas sobre uma mesa e fugiram com o carro. O veículo não possui rastreador nem seguro. A polícia realizou buscas pela região, mas, até o momento, nenhum suspeito foi preso e o automóvel não foi recuperado.

