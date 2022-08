Modelo Bruno Krupp é acusado de abusar de mais de 40 mulheres

Da Redação

Krupp está preso preventivamente por ter atropelado e matado um adolescente de 16 anos

O modelo e influenciador digital Bruno Krupp, que está preso por ter atropelado e matado um adolescente de 16 anos, no Rio de Janeiro, está sendo investigado por estelionato e estupro. Em julho deste ano, uma jovem, de 21 anos, procurou a Delegacia de Polícia Civil para denunciar Krupp por estupro.

Isso encorajou a modelo Priscila Trindade, de 28, a divulgar nas redes sociais que também foi abusada pelo influencer. Conforme ela, o caso ocorreu há seis anos.

Em uma entrevista ao "Fantástico", da rede Globo, Trindade contou que, bêbado, ele forçou o abuso sexual. A vítima relembra que teve vergonha de denunciar à época por se sentir julgada. Depois que revelou aos seguidores sobre o que aconteceu, ela recebeu mensagens de mais de 40 mulheres que afirmam também terem sido estupradas por Bruno Krupp.

Ao programa da TV Globo, outra mulher conta que foi abusada pelo modelo aos 16 anos, em uma festa. Uma terceira vítima também conversou com o "Fantástico" e relatou ter fotografado as marcas deixadas por Bruno Krupp em seu corpo. As investigações estão em andamento.



A atração dominical conversou com a mãe do adolescente morto por Krupp, Mariana Cardim de Lima. Ela recordou o relacionamento que mantinha com o filho. "Era a pessoa mais importante, pela qual acordava, eu ia dormir."

A mulher também contou detalhes do acidente. "Antes de atravessarmos, a gente olhou, e estava muito distante mesmo os carros e não tinha nenhuma projeção de nada perto da gente, mas em segundos ele, a moto estava em cima dele, e aí eu já perdi a noção do que que eu estava vendo. Eu vi a perna dele voando, eu vi o meu filho estendido no chão, me pedindo socorro. Eu comecei a gritar e pedir ajuda a todo mundo."

"A gente ia por no pé na areia, pegar a energia do mar, a gente sempre agradece, eu sempre ensinei a ele a agradecer, agradecer por tudo."

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou hoje o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do modelo Bruno Krupp, preso por atropelar e matar um adolescente.

O desembargador Milton Fernandes de Souza afirma que o caso não preenche os requisitos necessários para ser analisado pelo plantão judiciário.

"Somente podem ser apreciados em regime de plantão pedidos referentes a fatos ocorridos fora do horário de expediente normal, ou que, por algum fato estranho à vontade das partes, não pode ser deduzido dentro desse prazo. Como a competência do plantão é extraordinária, ela deve ser restrita à excepcionalidade, não podendo o plantonista exercer juízo de censura das decisões do juiz natural ou de outro juiz plantonista", escreveu o desembargador.

As informações são do UOL.



