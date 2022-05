Melody ataca Anitta e acusa cantora de copiá-la: 'Invejosa'

Da Redação

A cantora Anitta divulgou uma foto, nos stories do Instagram, ao lado de uma Lamborghini Urus roxa avaliada em mais de R$ 3 milhões. O automóvel estava na garagem da artista e, no Brasil, há apenas 20 modelos.

Anitta adquiriu o carro um dia após Melody ganhar uma Lamborghini Gallardo pink de R$ 1,5 milhão em sua festa de aniversário de 15 anos.

Por meio das redes sociais, a adolescente cutucou Anitta, a chamando de "invejosa". "O dinheiro é dela, e ela compra o que ela quiser. Assim, é óbvio que ela me copiou, né? Mas, tudo bem, inspiração é tudo!", disso a funkeira paulista.

No Twitter, internautas reagiram aos comentários de Melody. "Queria ter a autoestima da Melody", brincou uma seguidora. "Imagina a Anitta acordando e tendo que escutar a Melody dizendo que ela a copiou", falou outra.

Porém, Anitta não deixou barato e rebateu o comentário feito pela jovem, com quem já teve um desentendimento no passado. A 'Poderosa' disse que não comprou o veículo, apenas estava com ele por necessidade.

“Eu não comprei, não, que eu ainda não mudei de personalidade. Continuo pão dura e só aluguei esse aí, porque cheguei em casa e descobri que meu carro estava na revisão, mas eu queria ir para academia e para o salão”, explicou Anitta.