Da Redação

Mel Maia vaza nude e vídeo íntimo gera repercussão na web

Nesta terça-feira (21), a web ficou surpreendida com um vídeo íntimo de Drico Alves. Empolgada com uma festa entre amigos, Mel Maia cometeu uma gafe e compartilhou o conteúdo nas redes sociais.

O ator debochou de toda situação 'para lá' de constrangedora divulgada pela companheira de profissão. No vídeo, Mel aparece dentro de um banheiro e, na frente do espelho, dança com três meninos. Em seguida, a atriz vira a câmera para Alves, que urinava no vaso sanitário, e grava o pênis do artista de 19 anos.

A gafe fez com que o nome da atriz entrasse na lista dos assuntos mais comentados do Twitter. "Eu não acredito que a Mel Maia fez isso", disse uma internauta identificada como Isabela.

