Marcos Oliveira, o "Beiçola", agradece ajuda de Tatá Werneck

Da Redação

Marcos Oliveira, de 69 anos, o Beiçola de A Grande família, comoveu fãs e famosos nos últimos dias ao desabafar sobre os problemas de saúde e financeiros que vem passando. Em entrevista para a Revista Quem, o ator confirmou a ajuda de Tatá Werneck para fazer um plano de saúde, mas lista outras necessidades.

continua após publicidade .

Para realizar a cirurgia da fístula na uretra, canal que conduz a urina da bexiga para fora do corpo, Oliveira precisa cuidar da glicemia muito alta com uma dieta balanceada, além dos cuidados que precisa ter com os dentes, que estão caindo. O artista ainda necessita de dinheiro para comprar sua comida, ração para suas cadelas, Mel, Lolita e Preta, e pagar suas despesas domésticas.

"Está tudo mais ou menos. Esses problemas de saúde têm me chateado muito. Uma hora, dói. Outra hora, não dói. Sinto muita canseira e tenho que resolver uma infinidade de coisas. Agora, fui resolver alguns problemas de documentos. Depois tenho que pegar meus remédios no posto de saúde. Preciso de um dentista, porque meus dentes estão caindo. É uma batalha muito grande. É trabalhoso e é constrangedor", admite.

continua após publicidade .

Além das dores na hora de urinar, Marcos está também tem sofrido ao defecar. "Quero entrar logo no hospital para fazer esse cirurgia, porque depois de cinco meses terei que fazer outra. Tenho duas operações: uma na bexiga e a colostomia. Toda hora, tenho que tirar as fezes da bolsa e limpar. É humilhante, porque me impede até de trabalhar. Vou precisar de muito da caridade dos outros até conseguir abaixar essa glicemia", lamenta.

O ator conseguiu algumas doações desde que anunciou o para PIX (21999158560). "Aos poucos, com a ajuda, estou conseguindo resolver as coisas e pagar minhas contas. Consegui uma nutróloga, que está cuidando de mim e fez todos os exames necessários para eu melhorar minha saúde. A Tatá foi muito generosa comigo e está batalhando por um plano de saúde. Mas preciso arcas com todas as outras coisas. Cada um dá o que pode. Qualquer quantia é bem-vinda", ressalta.

Problemas de saúde decorrentes

continua após publicidade .

Em dezembro de 2021, Marcos esteve internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, tratando de uma infecção urinária. Bem-humorado, na época ele chegou até a fazer piada com o ocorrido. "Passando para agradecer o carinho de todos. Tive um probleminha para urinar que há anos me perturba. Graças ao universo, consegui um médico ótimo que me ajudou e ainda essa semana resolvo isso. Problema de velho. Não, eu não estou colocando silicone (risos)", ironizou o humorista.

Em setembro de 2020, Marcos sofreu um infarto agudo do miocárdio e teve que passar por uma cirurgia de emergência para fazer um cateterismo. O ator foi levado as pressas para a Unidade de Pronto Atendimento de Botafogo, e depois transferido para o Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, no Humaitá, ambos na Zona Sul do Rio de Janeiro.





Fonte: Revista Quem.