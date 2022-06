Maraisa chora ao ouvir última música que compôs com Marilia Mendonça

Da Redação

A jurada do programa não conseguiu segurar as lágrimas e chorou muito ao relembrar a parceria com a amiga

No último dia de Batalhas, neste domingo, 19/6, no The Voice Kids, uma apresentação emocionou a cantora Maraisa. Laís Paixão, Maria Laura e Vitória Heck interpretaram "Presepada", de Maraisa e Marilia Mendonça. A jurada do programa não conseguiu segurar as lágrimas e chorou muito ao relembrar a parceria com a amiga, morta em um acidente aéreo em novembro do ano passado.

"É a última música que fiz com a Marilia, nunca mais fiz outra. Então, é um marco na minha vida. Eu considero o projeto da minha vida. Vou fazer vários outros, mas esse vai ser o maior por causa do legado. Foram 10 anos de amizade, construindo a força da mulher", disse Maraisa.

Emocionada, Maiara garantiu à irmã que vão fazer outras e elogiou o trio no palco. "Eu fico no céu, estar aqui vivendo esse legado. Acho que a Maraisa quando estava fazendo essa musica com a Marilia nunca imaginou aonde ia levar. E eu vi vocês se entregando de uma maneira muito natural, terminaram a música do jeito que quiseram, brincaram uma com a outra", comentou.

