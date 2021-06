Mãe de MC Kevin revela destino da herança do filho

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A morte de Mc Kevin pegou todo mundo de surpresa. Em maio, o cantor caiu do 5º andar de um prédio no Rio de Janeiro e o acidente foi fatal.

Valquiria Nascimento, mãe do funkeiro, participou de uma entrevista ao Domingo Espetacular e revelou alguns detalhes sobre como as situações estão após o falecimento do artista.

A mãe de Kevin falou sobre a herança deixada pelo cantor. Valquiria disse que não haverá briga e a quantia monetária ficará com Soraya, filha de Kevin, de cinco anos.

Valquiria afirmou que ama Deolane Bezerra, viúva de Kevin, e garantiu que não haverá disputa pela herança.

"Não tem briga pela herança, não tem briga com a mulher dele. Eu amo a mulher dele. Tudo o que o Kevin tem de herança são as obras dele e tudo o que é do Kevin é da filha dele, né?", disse Valquiria.

Com informações: Máxima