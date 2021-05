MC sofreu 13 fraturas ao cair do quinto andar de hotel

Continua após publicidade

De acordo com o documento, ao qual o UOL teve acesso, o funkeiro sofreu fraturas no nariz, no maxilar, na mandíbula e em 10 costelas do lado esquerdo do corpo. O legista também identificou perfurações no pulmão, rompimento do fígado e hemorragia na cabeça.

O laudo do exame de necropsia do cantor MC Kevin, feito no IML (Instituto Médico Legal) do Rio de Janeiro após sua morte, aos 23 anos, aponta que ele sofreu 13 fraturas diferentes ao cair do quinto andar do hotel onde estava hospedado, na noite do último domingo.



O sangramento interno no cérebro é citado como uma das causas da morte no documento, junto com traumatismo craniano encefálico provocado por ação contundente (o impacto da cabeça no chão).

O legista ainda notou a presença de ferimentos superficiais nos olhos, cabeça, axilas e coxas do corpo de MC Kevin.

Circunstâncias em investigação

Em depoimento à Polícia Civil, a modelo fitness Bianca Domingues, 26, disse que estava com MC Kevin no quarto 502 do hotel Riale Brisa Barra, no momento em que ele caiu da varanda e morreu. Segundo o relato, os dois tiveram relação sexual e o cantor teria tentado pular para o apartamento de baixo, mas acabou caindo.

Um amigo de Kevin Nascimento Bueno, o funkeiro Victor Elias Fontenelle, relatou que também estava no cômodo no momento do ocorrido e confirmou as informações de Bianca. Segundo ele, antes de a modelo ir para a varanda com MC Kevin, ele também teve relação sexual com a mulher. O caso aconteceu no domingo (16), em um hotel na orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Para o delegado Henrique Damasceno, titular da delegacia que investiga a morte, o amigo de MC Kevin disse que os dois estavam passeando pelo calçadão, conheceram a modelo fitness em um quiosque da praia e a chamaram para a suíte. De acordo com Victor Fontenelle, um terceiro amigo do artista tentou entrar no quarto, mas ele e Kevin teriam impedido.