Karoline Lima mostra machucados após acidente: “O vidro explodiu”

Da Redação

A influenciadora Karoline Lima publicou em seu Instagram os machucados que teve após um acidente doméstico. O vidro do box do banheiro da ex de Éder Militão explodiu depois que ela terminou de tomar banho e a mãe de Cecília teve pequenos cortes nas canelas.

“Gente do céu, olha o que acabou de acontecer. Eu estava saindo do banho, quando olhei para trás, o vidro explodiu”, contou. Ela disse ainda que foram poucos cortes, “mas nada em comparação com o que poderia ter sido”.

Karoline contou também que correu para um dos cantos do banheiro quando viu o vidro começar a cair. “Se eu não tivesse visto, teria sido em cima de mim. Eu estava me secando [na hora do acidente]. Pegou só no pé, mas imagina se eu não tivesse tido essa reação”.

Com informações do Metrópoles.

