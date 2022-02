Da Redação

Justiça suspende festa de Anitta, Gkay e influenciadores

A cantora Anitta e a influenciadora digital Géssica Kayane, mais conhecida como Gkay, iriam promover uma festa, chamada de "Plano B de Carnaval", que seria realizada em uma mansão, dentro de um condomínio de luxo no litoral de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Porém, o evento foi barrado pela Justiça da Bahia.

continua após publicidade .

A suspensão da festa aconteceu após um pedido do condomínio onde fica a mansão. Por meio de nota, a administração do Condomínio Busca Vida informou que entrou na Justiça porque o local fica em uma área de proteção ambiental (APA), e este é o período de defeso e desova das tartarugas marinhas nas praias do condomínio.

Com isso, a estrutura do evento tem "potencial para comprometer o ciclo de desova das tartarugas marinhas". O condomínio também citou o prejuízo à segurança, o sossego, a saúde dos vizinhos. A estrutura conta com palcos, caixas acústicas e iluminação difusa, além da presença de artistas e influenciadores digitais, como Pequena Lo e Rafa Uccman.



continua após publicidade .

O "Plano B do Carnaval" já teve atrações nos dias 16 e 17, e teria também nesta sexta e nos dias, 26, 27 e 28 de fevereiro, além de 1º e 2 de março.

Com informações do g1.