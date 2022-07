Íris Abravanel fica fora do testamento de Silvio Santos; entenda

Da Redação

Íris Abravanel e Silvio Santos se casaram em fevereiro de 1981

De acordo com a Revista Forbes, Silvio Santos possui um patrimônio avaliado em quase R$ 8 bilhões. Um valor extremamente considerável, o que nos deixa o questionamento, para quem o apresentador irá deixar o dinheiro, após sua morte?

Recentemente, Íris Abravanel, esposa de Silvio Santos, abriu o jogo em uma entrevista à revista Claudia sobre o testamento do dono do SBT e outras questões burocráticas. Ela revelou que, apesar de ter os seus direitos garantidos pela lei, o empresário preferiu focar nas filhas para dar continuidade ao império que construiu.

De acordo com Abravanel, foi uma decisão muito complicada e difícil de ser tomada, principalmente, porque se trata de uma realidade que irá acontecer quando Silvio morrer. “Não gostávamos de tocar neste assunto. Silvio Santos, com habilidade, foi falando. As meninas choravam demoraram a aceitar a realidade”, afirmou.

“Apesar da clareza das leis, seria inconsequência não deixar tudo acertado. Dos negócios, sem dúvida, quem vai cuidar é a Renata. A caçula, a menorzinha, um Golias, já está sendo preparada pelo pai, porque gosta”, continuou Íris.





Fonte: Informações do TV Foco.

