Funcionária do Tardezinha é demitida após dançar com Neymar; vídeo

A esteticista Grazi Rodrigues revelou que foi dispensada da produção do Tardezinha, projeto do cantor Thiaguinho, após gravar um vídeo dançando com Neymar Jr. no camarote do evento. Na gravação, que viralizou nas redes, a funcionária aparece se divertindo ao lado do atleta, que foi solícito e demonstrou simpatia ao conhecê-la.

Porém, poucos minutos após a gravação, Grazi, que estava trabalhando como auxiliar de limpeza no local, foi dispensada. “Eu estava trabalhando, tinha regras a seguir, não podia incomodar os famosos ou algo do tipo. Só que, diferentemente do que muitos dizem, ao chegar ao camarote, o grande jogador conhecido como o Menino Ney, o homem da confusão, foi o oposto de tudo o que falam. Desde o momento [que chegou], foi super simpático e carinhoso comigo”, contou.

“Primeiro, ele viu meu nervosismo ao olhar para ele e não poder chegar perto. Então, ele veio até mim, nos abraçamos, ele pegou meu celular e tirou uma selfie. Horas depois, […] do nada, o Neymar veio e me tirou para dançar. Cara, era o Neymar. Eu sabia que não podia, porque estava trabalhando, e, mesmo não sendo carteira assinada, regras são regras, mas também não podia deixar passar essa oportunidade. Então, eu fui. O homem abriu uma roda, quebrando todo o protocolo para dançar comigo”, detalhou Grazi.

Em entrevista ao GShow, Grazi revelou ainda que não recebeu pelas 10 horas que trabalhou no evento, mas não se arrepende de ter tietado o ídolo: “Vim para casa e, depois, eles me falaram que não iriam me pagar pelas 10 horas que trabalhei. Mas a última informação que a minha supervisora me passou foi de que eles vão me pagar. Acho que já está tudo certo”.

“Tem tanta gente, tantas crianças que querem ter a oportunidade de chegar perto do seu ídolo, tirar uma foto. Só de estar perto do Neymar, para mim, já foi ótimo. Eu não só fiquei perto dele, como tirei foto e ainda dancei com ele. Não me arrependo, não tenho do que me arrepender”, completou.

As informações são do Metrópoles.

