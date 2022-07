'Foi inaceitável', diz Will Smith sobre tapa em Chris Rock, no Oscar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A piada foi deita durante a apresentação do prêmio de melhor documentário

Nesta sexta-feira (29), Will Smith falou pela primeira vez sobre o tapa que deu em Chris Rock no Oscar 2022, após um comentário sobre sua mulher, a atriz e apresentadora Jada Pinkett. Smith se pronunciou por meio de um vídeo.

continua após publicidade .

Durante o evento de gala, Rock apresentava o prêmio de melhor documentário quando fez uma piada sobre a cabeça raspada de Jada, que sofre com alopecia, uma doença que causa a queda de cabelos. Will Smith não gostou muito do comentário feito e deferiu um tapa contra o humorista.

Quatro meses depois do episódio, o ator postou um vídeo de quase seis minutos em seu canal no YouTube no qual comenta o caso.

continua após publicidade .

Smith respondeu três perguntas que foram feitas pelos internautas. A primeira delas questiona porquê o ator não ter pedido desculpas a Chris durante o evento. "Estava tudo confuso naquele momento. Entrei em contato com Chris e a mensagem que voltou é que ele não está pronto para falar".

"Quero falar para você, Chris, eu te peço desculpas. Meu comportamento foi inaceitável e eu estou aqui para falar quando você estiver pronto", diz o ator. Smith também pede desculpas à mãe e à família de Chris. "Não pensei em como as pessoas ficaram magoadas naquele momento".

Ele diz que passou os últimos três meses pensando nas "nuances" e na "complexidade" do que aconteceu na premiação. "Posso dizer que não há nenhuma parte de mim que pensa que aquele foi o jeito certo de me comportar naquele momento", afirma Will Smith.

continua após publicidade .

"Não tem nenhuma parte de mim que pensa que aquele foi a melhor maneira para lidar com um sentimento de desrespeito ou insultos", continua.

A segunda pergunta é relacionada à atitude de Jada quando Rock fez a piada: "Ela pediu que você fizesse algo, depois de revirar os olhos?", leu Smith antes de responder a pergunta do fã.



"Não. Eu fiz uma escolha pela minha própria experiência, minha própria história, minha história com Chris. Jada não tem nada a ver com isso. Desculpa, amor. Quero dizer desculpa também aos meus filhos".

continua após publicidade .

"Eu ainda posso ver os olhos de Questlove, isso aconteceu quando ele ganhou... Pedir desculpas não é suficiente". O diretor Questlove foi premiado com o documentário "Summer of Soul (...ou Quando A Revolução Não Pôde Ser Televisionada)".

A terceira e última pergunta do vídeo é: O que ele diria para as pessoas que ficaram decepcionadas com a sua postura?.

continua após publicidade .

"Desapontar pessoas é o meu trauma central. Eu odeio quando decepciono as pessoas. Então me machuca psicologicamente e emocionalmente saber que não fiz jus à imagem e impressão das pessoas sobre mim", afirma Smith.

"O trabalho que estou tentando fazer é: eu estou profundamente arrependido, mas estou tentando ter remorso sem ter vergonha de mim mesmo. Eu sou humano, cometi um erro e estou tentando não pensar em mim como um pedaço de merda".

"Sei que foi confuso, sei que foi chocante, mas eu prometo que estou profundamente dedicado e comprometido em colocar luz, amor e alegria no mundo".

"Se você aguentar um pouco, eu prometo que nós vamos ser amigos outra vez", termina Smith.





Fonte: Informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News