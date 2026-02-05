Fiscal de aeroporto expõe segredo doméstico de César Tralli durante raio-x

O apresentador César Tralli, atualmente na escala do Jornal Nacional, da TV Globo, chamou a atenção ao revelar um hábito curioso em sua rotina de viagens entre São Paulo e Rio de Janeiro. Durante a inspeção de segurança em um aeroporto paulista, o jornalista foi "flagrado" pelo operador do raio-x carregando diversos potes de comida caseira em sua bagagem de mão.

O "flagra" no raio-x

Tralli, que passa os fins de semana em São Paulo com a esposa, Ticiane Pinheiro, e a filha, Manuella, utiliza o trajeto de volta ao trabalho para garantir o cardápio da semana. O episódio inusitado ocorreu no Aeroporto de Congonhas.

"A mala passa no aparelho e o operador vira para mim e fala: 'Está cheio de marmita aí, hein, Tralli?'. Eu respondi: 'Opa! É isso aí'", relatou o apresentador aos risos.

O jornalista explicou que a prática é uma forma de organização para manter a dieta durante a jornada de trabalho no Rio de Janeiro. Segundo ele, o transporte é focado em proteínas, enquanto os itens frescos são adquiridos no destino.

No dia do relato, o cardápio vez era quibe assado. Tralli afirmou que separa as sobras do fim de semana em potinhos para viagem. Já a salada é comprada e preparada na hora para acompanhar a "importação" paulista.

A revelação humanizou a figura do âncora, mostrando que nem mesmo os rostos mais conhecidos da TV escapam do planejamento doméstico e do transporte de "marmitas" para economizar tempo e manter a saúde.

