Signos: confira seu horóscopo desta quinta (05)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Não teme nenhum tipo de trabalho. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. A lealdade e companheirismo são suas maiores virtudes. Corajoso, intenso e visionário.

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta, e a rotina é indicada enquanto durar este período negativo no trabalho. Cuidado com gastos fora do orçamento. Evite ser possessivo na vida a dois. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

Áries – Dia que terá colaboração no trabalho e negócios. Conte com sócios e pessoas da família. Você vai dominar as questões profissionais e conquistará o equilíbrio financeiro. Amor ativado. Cuide da saúde.

Touro – A fase é extremamente propícia para inovar e acertar o trabalho. Estará satisfeito com os resultados nas questões financeiras, além do apoio que terá. Fase importante para negociar com imóvel. Amor suave.

Gêmeos – Período para resolver problemas domésticos e dar apoio a parentes. Melhora no setor de trabalho. Pode viajar. O amor promete mais carinhos. Saúde perfeita. Vem equilíbrio financeiro.

Câncer – O seu otimismo está em alta, pode realizar novos negócios, sair para compras domésticas e contar com apoio de Escorpião e Virgem. Saúde perfeita. Amor em alto astral e reforçado com carinhos e compreensão.

Leão – Os astros exaltam seu trabalho, os negócios e trazem chances de sair para compras e acertar os problemas da família. A situação financeira melhora muito a partir de hoje. Dê apoio ao seu amor. Saúde perfeita.

Virgem – A Lua no seu signo traz chances de sair para compras, início de trabalhos e ajuda da família para se projetar. Aceite apoio de amigos em novos negócios. Tudo bem em termos financeiros. Amor equilibrado.

Libra – Você passa pelo alerta, problemas com a família e a pessoa amada. Não espere compreensão. Pode haver falha de comunicação ou interferências nos negócios. Não discuta com Peixes e Capricórnio.

Escorpião – Fase para resolver a maior parte dos problemas da família. Bom período para compras domésticas e acertar os assuntos de parentes. Pode contar com a sorte nos negócios. Amor envolvente.

Sagitário – Você está bem colocado com as pessoas com quem trabalha ou negocia. Resolução dos problemas que incomodam. Alegrias com amizades. Apoio de Gêmeos, Câncer e Áries. Não crie problemas no amor.

Capricórnio – Nesta fase terá oportunidades de resolver e assumir novos compromissos financeiros. Chances de viagens, compras e decisões afetivas, recebe e dá carinhos. Harmonia com a família.

Aquário – O período traz oportunidades especiais no trabalho, negócios e abre espaço para iniciar parcerias comerciais. A família dá mais compreensão e você sente que os problemas não existem mais. Amor valioso.

Peixes – Dia que estará um pouco cansado e esgotado. Há perigo de se precipitar ou mudar algo que vem dando certo. Ainda terá que esperar um pouco para resolver os problemas afetivos, paciência.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

