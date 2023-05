Filha de Virginia Fonseca deixa os fãs chocados com look de frio; veja

Da Redação

A publicação foi feita nesta segunda-feira (15)

A filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de apenas 1 aninho, deu um show de fofura e encantou os fãs em novas fotos publicadas na rede social da mãe. Nesta segunda-feira (15), a influenciadora digital compartilhou um clique da primogênita toda arrumada para aproveitar o dia de frio em Buenos Aires, na Argentina.

Nos registros, a herdeira mais velha do casal apareceu fazendo várias poses com um look estiloso e chamou a atenção. De casaco com estampa de animal print e faixa na cabeça, Maria Alice passou dos limites da fofura. Virginia Fonseca então não aguentou e babou pela pequena.

"MEU DEUS EU NÃO TO CONSEGUINDO FALAR GENTE! Eu to em choque com tanta BELEZA… Maria Alice você não tinha o direito. Essa merece FEED no insta da mamãe de tão princesa que tá", legendou a mamãe.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o charme da menina. "Meu deus! Tá linda demais", exclamaram os fãs. "Dá vontade de amassar", falaram outros.

Fonte: Revista Caras.

