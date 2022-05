Família prepara documentário sobre vida de Milton Gonçalves

Da Redação

A família de Milton Gonçalves prepara um documentário sobre a vida do ator, que morreu nessa segunda-feira (30), aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Alda Gonçalves, uma das filhas do artistas, afirmou que o processo de coletar materiais para a produção começou quando Milton ainda estava vivo.



“Vai ser um filme do ponto de vista familiar, mostrando o pai e marido amoroso que foi. Esperamos lançar em breve”, disse Alda ao jornal O Globo durante o velório do pai, que aconteceu nesta terça-feira (31), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Familiares e amigos se despediram do ator Milton Gonçalves. O também ator Maurício Gonçalves, filho de Milton, levou uma bandeira do Flamengo, time do coração do artista, para o velório do pai. Antonio Pitanga e Mateus Solano estiveram no local.

Milton Gonçalves morreu vítima de consequências de um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido em 2020.

O ator precisou ficar três meses internado quando sofreu o AVC. Durante o processo de recuperação, o artista ficou com a voz mais baixa que o normal e passou a andar apenas de cadeira de rodas, pois sentia dificuldades na perna esquerda.





Fonte: Informações do Metrópoles.