Ex comenta relação com mãe de Virginia após término: ‘Doa a quem doer’

O músico Danilo Nascimento aproveitou um tempo livre nesta quarta-feira (05) para abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais. Durante a conversa, ele foi questionado sobre sua relação com a ex-namorada, Margareth Serrão, mãe da influenciadora digital Virginia Fonseca.

“Você voltou com a Margareth?”, perguntou um internauta. Danilo negou a reconciliação, mas ressaltou o carinho e respeito pela ex. “A gente não voltou. Mas eu amo a Margara. É uma pessoa do meu coração e o futuro a Deus pertence. A gente não voltou, mas é uma pessoa que eu amo muito e tenho consideração pelo resto da minha vida”, afirmou.

Outro seguidor elogiou a postura do músico e comentou sobre a maturidade dos dois. “Feliz por você e Margara serem amigos. Admirável essa maturidade”, escreveu. Danilo concordou e reforçou que a amizade com a ex permanece firme.

“A gente sempre fez bem um para o outro. Não tem nada do que reclamar um do outro. E a amizade vai continuar, sim. Doa a quem doer. Nossa amizade vai continuar. Ela é uma pessoa que eu tenho muito amor e carinho e sempre vai ser assim”, declarou.

Informações: Revista Caras

