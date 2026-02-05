Mariana Godoy revela diagnóstico após ida ao hospital: ‘Em breve estarei de volta’

A jornalista Mariana Godoy usou as redes sociais nesta quinta-feira (05) para compartilhar um desabafo sobre sua saúde. Na publicação, ela revelou que precisou ir ao hospital nos últimos dias e recebeu um diagnóstico de torção e rompimento de ligamentos no joelho esquerdo.

“As férias acabaram e uma pequena licença médica começou… uma torção e ligamentos rompidos fizeram meu joelho esquerdo pedir um tempo, pra se recuperar! Sorte a minha, que tenho um médico maravilhoso, um Hospital incrível para ser atendida e amigos que me mandam flores e chocolates. Em breve estarei de volta!”, escreveu ela.

Nos comentários, fãs desejaram melhoras. “Melhoras e uma breve recuperação! Saudades!”, falou uma. “Tô aqui, mandando muitos beijos, abraços e energias positivas”, disse outra. “Que você possa estar prontamente recuperada! Estou torcendo pra vc fique bem e quando ficar bem, vc brilhar na apresentação do telejornal! Melhoras!”, escreveu uma terceira pessoa.

Informações: Revista Caras

