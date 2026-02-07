Ex-BBB Pedro é indiciado por importunação sexual pela Polícia do Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito que indiciou o ex-participante do Big Brother Brasil 26, Pedro Henrique Espíndola, pelo crime de importunação sexual ocorrido dentro do reality show. A investigação foi finalizada nesta sexta-feira (06) e encaminhada ao Ministério Público, que irá avaliar se apresenta denúncia formal à Justiça.

Conforme a Polícia Civil, Pedro não foi localizado para prestar depoimento durante a apuração. A defesa do ex-BBB também foi procurada, mas não se manifestou até a última atualização do caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

→ Leia mais: Christina Rocha fala sobre mudança no Casos de Família sem o seu consentimento

A investigação teve como base imagens e relatórios encaminhados pela TV Globo, além de perícia técnica realizada nas cenas gravadas no interior da casa. O laudo pericial apontou indícios considerados suficientes para a comprovação da materialidade do crime e da autoria.

Em nota, a corporação informou que a análise do caso seguiu critérios exclusivamente técnicos, sem influência da repercussão pública. A Polícia Civil ressaltou ainda que a importunação sexual é caracterizada pela prática de ato libidinoso sem o consentimento da vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O episódio sob investigação ocorreu no dia 18 de janeiro, quando Pedro teria tentado beijar a participante Jordana Morais sem autorização, enquanto ambos estavam na despensa do programa. Após o ocorrido, o participante deixou o reality.

A TV Globo classificou a saída como expulsão e informou que o contrato de Pedro foi rescindido, sem pagamento de cachês referentes ao período em que permaneceu no confinamento. Segundo a direção do programa, a conduta foi considerada “gravíssima”. Ainda de acordo com a produção, o apresentador Tadeu Schmidt já havia informado que o participante seria retirado do programa caso não optasse por sair voluntariamente.

Atualmente, segundo a defesa, Pedro encontra-se internado em uma clínica de reabilitação no interior do Paraná.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

