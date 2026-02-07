Christina Rocha fala sobre mudança no Casos de Família sem o seu consentimento

A apresentadora Christina Rocha falou pela primeira vez sobre a mudança na exibição do programa Casos de Família no SBT. Em um vídeo nas redes sociais na noite desta sexta-feira (06) ela comentou sobre sua surpresa com a notícia.

O SBT anunciou que o programa Casos de Família deixará de ser exibido durante a semana e vai se tornar uma atração semanal, com exibição aos sábados.

Rocha contou o que achou da mudança. “Hoje é sexta-feira. Como eu sempre fui muito transparente com vocês, eu quero avisar que a diretoria acabou de me informar que a partir de segunda-feira o Casos de Família não estará mais no ar diariamente. O que eles me informaram é o seguinte: o Casos de Família volta aos sábados, mas só no dia 21. É isso que eu tenho pra falar pra vocês“, disse ela.

E completou: “Feliz eu não estou, obviamente, eu estou surpresa. A nossa audiência é muito boa, mas isso sela uma fase do SBT. A gente tá aqui, a gente tá ali, enfim… por enquanto, eu prefiro só falar isso”.

O comunicado do SBT

Na noite desta sexta-feira, 6, a assessoria de imprensa do SBT anunciou a mudança na exibição do programa Casos de Família por meio de um comunicado à imprensa.

“O Casos de Família vive um de seus melhores momentos no SBT. Com alguns dos maiores índices de audiência da programação diária, o programa se consolida como um conteúdo forte, relevante e profundamente conectado com o público. Como parte de um movimento estratégico de programação, o Casos de Família entra agora em uma nova fase e passa a ser exibido semanalmente, aos sábados, a partir do dia 21 de fevereiro, logo após o programa Eita Lucas!, reforçando a grade da emissora nesse dia. Apresentado por Christina Rocha, o programa segue entre os mais assistidos do SBT, reunindo histórias reais, emoção e uma relação direta e próxima com os telespectadores, características que fazem do Casos de Família um dos formatos mais tradicionais e queridos da televisão brasileira”, afirmaram.

Informações: Revista Caras

