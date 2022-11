Elon Musk vai examinar possível censura do Twitter no Brasil

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Há uma grande repercussão entre os apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que alegam ser alvo de censura e perseguição

Elon Musk afirmou no último domingo (06) que irá examinar uma suposta situação de censura do Twitter, no Brasil. O novo chefe da rede social respondeu a tuítes que acusavam a plataforma de censurar bolsonaristas, como o deputado eleito Nikolas Ferreira (PL-MG), e o economista Marcos Cintra, que tiveram a conta suspensa a mando do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

continua após publicidade .

Em resposta a Paulo Figueiredo Filho, o bilionário afirmou que vai avaliar o caso. O comentarista brasileiro acusou o Twitter de cometer "censura draconiana e ideológica" contra o direito à liberdade de expressão.

LEIA MAIS: Elon Musk assume controle do Twitter e demite executivos

continua após publicidade .

O TSE tem agido, nos últimos dias, para restringir perfis que levantem suspeitas, sem provas, sobre fraude nas urnas eletrônicas ou que motivem atos atos antidemocráticos, como o bloqueio de estradas.

Há uma grande repercussão entre os apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que alegam ser alvo de censura e perseguição do Tribunal Eleitoral. As contas dos parlamentares Carla Zambelli (PL-SP), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Gustavo Gayer (PL-GO) também foram suspensas do Twitter.





continua após publicidade .

Medidas contra Fake news

Cerca de uma semana antes do segundo turno das eleições presidenciais, o TSE criou uma resolução que ordena a retirada de conteúdos falsos ou ou descontextualizados relacionados à eleição. As empresas têm de cumprir as ordens dentro do prazo de duas horas, sob pena de multa de R$ 100 mil por hora.

Desde a derrota de Bolsonaro nas urnas, em 30 de outubro, o Tribunal ordenou a retirada de uma série de grupos de Telegram e WhatsApp usados para contestar o resultado da eleição e estimular atos antidemocráticos.





Fonte: Informações Banda B.

Siga o TNOnline no Google News