Deolane vai ao Palácio do Planalto para acompanhar posse de Lula

Deolane esteve na posse presidencial, ocorrida na tarde desse domingo (1º)

A posse presidencial de Lula ocorreu na tarde desse domingo (1º) e a cerimônia contou com a presença de diversas figuras, entre elas a advogada Deolane Bezerra.

Por ser apoiadora do Partido dos Trabalhadores (PT), Deolane foi à cerimônia com roupas vermelhas, cor do partido, e disse: "Deus nos abençoe".



A celebridade, que participou do reality show "A Fazenda", publicou um série de Stories onde mostra o petista subindo a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília.

Nos registros, também é possível ver Lula, que foi eleito presidente da República pela terceira vez, acompanhado de um indígena, uma pessoa deficiente, uma criança negra, representantes da cultura, trabalhadores e beneficiário de programas sociais criados durante os governos do PT.

Em abril do ano passado, Deolane se encontrou com Lula. Na ocasião, ele afirmou que os dois foram “feitos um para o outro”. Ela chegou a responder uma provocação do agora ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que publicou um vídeo onde Deolane diz que “gosta de advogar para bandido”.



“Sabe o que me incomoda? Fake news, porque ele sabe que foi assim que se elegeu. Muito fácil pegar trechos de entrevistas e cortar, né? Deve estar com pouca coisa para fazer para postar coisa minha, eu hein”, escreveu ela.

