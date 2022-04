Da Redação

Deolane diz sofrer discriminação em condomínio de luxo

Nesta terça-feira (15), a advogada Deolane Bezerra afirmou em suas redes sociais que tem recebido mensagens de discriminação de vizinhos do condomínio de luxo Tamboré 1, em Barueri, na Grande São Paulo, onde mora com a família. As informações são do g1.

continua após publicidade .

Deolane diz que ela e sua família foram chamados de "gentalha" e "pobres" por algumas pessoas. Afirmou ainda que tomará providências judiciais porque é "doutora". No final do desabafo, Deolane afirmou que vai construir uma casa ainda maior no condomínio. "A favela venceu! Sou rica!", completou.

Durante a reclamação postada na noite de terça (15), a advogada disse: "Gente eu vou falar para vocês é muito triste ver sua mãe chorando por conta de discriminação. Tem um grupo do condomínio onde estou morando e que vou morar durante muitos anos onde estão nos chamando de gentalha, de pobres, de 'que nojo'. Vieram hoje atrás da minha mãe dizendo que estão fazendo uma festa surpresa para nós. Não quero festa", afirmou.

continua após publicidade .

Deolane se defendeu dizendo que trata todos bem por ser uma figura pública. Ela é viúva de MC Kevin, que morreu em um acidente em maio do ano passado. "Deixa eu te falar uma coisa: nós não ficamos filmando ninguém, muito pelo contrário, as pessoas vêm aqui na porta da minha casa tirar foto comigo e eu recebo muito bem. As pessoas filmam a porta da minha casa e postam, moradores inclusive. E mesmo assim eu trato bem porque hoje eu sou uma figura pública.", afirmou a influenciadora.

Em um dos comentários, durante o desabafo, Deolane deixa explícito seu descontentamento com um morador formado em engenharia e afirma que irá entrar com processo judicial. "Você, engenheiro... eu tenho aqui as mensagens printadas do grupo do condomínio. Cuidado com o que falam, principalmente você que mandou eu voltar para a periferia e fazer gato da luz. Isso é um crime, tá?! Você me imputou um crime. Processo de calúnia. Grupos de mãe, eu também sou mãe. Outra coisa, quadriciclo, meus filhos andam com elegância porque eles são bonzinhos, não são que nem a mãe. Mas tem um filhinho de papai riscando com a moto dia e noite. Então olhem para o rabo de vocês para depois falar dos dos outros".

"O terror de vocês será eu. Até onde eu puder lutar pelos meus direitos e pela dignidade da minha família, eu vou lutar. Se eu vir minha mãe derramando mais uma lágrima, eu vou bater aí na porta e vocês que vão chorar. Ricos que odeiam ver os próximos bem, vão reclamar com Deus. Os incomodados que se mudem. 'Ah, estou antes dela'. Problema de vocês. Aqui, eu comecei agora, ainda tem minha construção... favela venceu! Sou rica!", completou.

continua após publicidade .

O g1 informou que o condomínio Tamboré 1 informou que não irá se pronunciar, pois se trata de um problema dos moradores, e não do condomínio em si.





Fonte: Informações do g1.