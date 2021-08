Da Redação

Datena ironiza alta no preço da carne e critica Paulo Guedes

Nesta terça-feira (17), durante o programa "Brasil Urgente", da Rede Bandeirantes, o apresentador José Luiz Dantena criticou o ministro da Economia, Paulo Guedes, por conta da alta no preço da carne.

Após uma reportagem sobre o tema, ele pediu que a produção mostrasse o letreiro de um açougue que havia sido exibido na matéria. Enquanto lia o valor de cada uma das variedades de carne, encenou estar sofrendo um assalto, citando Paulo Guedes.



“Filé Mignon, R$ 89,90. Mão ao alto, hein, Paulo Guedes. Vamos ver a outra. Picanha, R$ 85,89, Assalto! Baby beef, R$ 56,90. Assalto, roubo, a mão armada. Chama a polícia. Paulo Guedes, é ‘só no nosso'”, disse o apresentador, brincando com a situação.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no acumulado em 12 meses, o arroz teve alta de 39,69%, o feijão preto, de 19,13%, as carnes vermelhas, de 34,38%, o tomate, de 42,96%, e o óleo de soja, de 84,31%.

