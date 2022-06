Cleo usa look recortado e cheio de fendas na SPFW

Da Redação

Na noite desta quarta-feira (01), aconteceu o segundo dia de desfiles da SPFW, a semana de moda de São Paulo, no Komplexo Tempo. Quem marcou presença no evento foi Cleo Pires, de 39 anos, que não perdeu a chance de prestigiar o momento e foi acompanhada do marido, o empresário Leandro Dlucca.

fonte: Reprodução/Instagram

Porém o que mais chamou a atenção foi o look exibido pela musa. Com uma escolha cheia de recortes, fendas e tiras, Cleo chamou a atenção e deixou os fãs impressionados ao mostrar a roupa em uma publicação nas suas redes sociais.

fonte: Reprodução/Instagram

Letticia Muniz aproveitou a oportunidade para declarar seus sentimentos para a amiga, por meio de brincadeira. "Te amo esposa!", comentou Letticia na foto postada no Instagram.



Cleo ainda postou um vídeo do momento do desfile onde podemos ver a amiga Letticia, Camila Queiroz, Pedro Andrade e a cantora Marina Sene, que foram algumas das estrelas do desfile.

Ainda estivem por lá Diego Timbó, Chameleo, Duda Beat, Mayara Russi, Felipe Hintze, Majur, Marina Gregory e Klebber Toledo, marido de Camila Queiroz, que assistii ao retorno da atriz às passarelas.





Fonte: Revista Quem.