Chihuahuas abandonados pelas famílias se 'casam' nos EUA

Os inseparáveis Peanut e Cashew se conheceram durante seus tratamentos dentários no lar de animais San Antonio Humane Society, nos Estados Unidos.

Os dois chihuahuas, de nove e três anos, foram entregues em abril à instituição por duas famílias diferentes, que não podiam cuidar deles, e acabaram encontrando um no outro um novo e poderoso laço de afeto.

Para celebrar o amor da dupla, o lugar organizou recentemente uma cerimônia de "casamento", com direito a desfile dos "noivos" pelos corredores da instituição, música e até bolo. Uma capela em miniatura foi construída especialmente para a ocasião. Funcionários, voluntários e amigos mais próximos foram convidados.

Os dois cãezinhos estavam vestidos com esmero para o grande dia: Cashew com vestido branco e véu e Peanut com um elegante terno preto. Eles foram colocados separadamente para adoção, mas a instituição espera que os dois sejam levados por uma mesma família.

