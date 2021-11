Da Redação

Claudia Leitte é chamada de 'genocida' após realizar show

A cantora Claudia Leitte foi a atração principal da Festa Blow Out, que aconteceu em São Paulo no último sábado (27). O evento reuniu diversas pessoas e registros do evento repercutiram nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver que há aglomeração e que as pessoas não utilizavam máscaras de proteção individual no show da cantora e, por conta disto, Claudia Leitte foi chamada de "genocida". Enquanto shows ocorrem, especialistas se preocupam com uma nova cepa do coronavírus: a ômicron.

No Twitter, a hashtag #ClaudiaLeitteGenocida apareceu entre os assuntos mais comentados. As publicações nas quais a cantora falou sobre o evento foram inundadas de comentários com críticas por causa da atitude.

Um internauta comentou em um post em que a artista alegava que estava pronta para a festa. “Vamos que vamos! A Saúde vemos depois! Hipocrisia no ar”, disse o seguidor.

A legenda das publicações em que Claudia Leitte compartilhou vídeos e fotos da Festa Blow Out trazia a mensagem: “Evento realizado com limitação de público, exigência de comprovante de vacina e outras exigências sanitárias estabelecidas pela Secretaria de Saúde de São Paulo”. Uma outra internauta disse: “Deu pra perceber ‘a limitação do público'”.

Festa da Claudia Leitte com exigência de comprovante de vacinação não pode, mas o Bolsonaro aglomerar em época que nem vacina tinha pode né? Hipocrisia da porra, bolsominions são burr0s e incoerentes. Governo de merd@. #ClaudiaLeitteGenocida pic.twitter.com/pRnA4e0TkH — Mr. Kill 🎤 (@mrkillmusic) November 28, 2021

A tag "#ClaudiaLeitteGenocida" nos trends, mas não vi ninguém subindo essa tag pra atacar outros cantores que já estão fazendo vários shows com mega aglomeração, um monte de macho fazendo isso e ninguém fala nada!!! PAREM DE SER HIPÓCRITAS SEUS MERD4S.

O show da Claudia Leitte ontem em SP já pode ser considerado como o marco do retorno à normalidade? Ou, para as igrejas e escolas, o distanciamento e as máscaras continuam? — Ludmila Lins Grilo (@ludmilagrilo) November 28, 2021