Cantor sertanejo Bruno é denunciado por transfobia ao MP

O cantor sertanejo Bruno, dupla de Marrone, foi denunciado na última quinta-feira (25) ao Ministério Público de São Paulo (MP -SP) por transfobia. A denúncia, apresentada pela Associação dos LGBTQIA+, pede a punição do artista após constranger a repórter Lisa Gomes, da RedeTV!.

Ao Uol Splash, o deputado estadual suplente Agripino Magalhães, responsável pela representação, demonstrou indignação com o caso: “Não basta simplesmente nos indignarmos com casos de LGBTfobia. Temos que reagir. Criaturas homofóbicas e transfóbicas têm que responder e ser penalizadas com rigor pela lei”.

Relembre o Caso

No dia 12 de maio, Bruno foi entrevistado pela repórter trans Lisa Gomes, durante um evento. Minutos antes da entrevista, o cantor, de forma invasiva, questionou se ela tinha um pênis. “Você tem ‘pau’?”, perguntou.

Desconfortável com a pergunta, a jornalista ainda rebateu o cantor: “Como assim?”. O sertanejo enfatizou a pergunta transfóbica, sem se importar com o impacto que isso poderia causar: “P**oca”, disse.

Após o episódio, Bruno utilizou as redes sociais para se retratar. “Eu estou aqui para pedir desculpas para a Lisa Gomes, pelo que eu perguntei para ela. Fui totalmente infantil, fui totalmente inconsequente. Eu acho que não tem como voltar no tempo e quero pedir perdão para ela. Perdão, Lisa Gomes”, disse o cantor sertanejo.

