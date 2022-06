Caçula de príncipe William rouba a cena no Jubileu da rainha

Da Redação

Nesta quinta-feira (02), a Rainha Elizabeth II realizou a abertura dos eventos do Jubileu de Platina que celebra seus 70 anos de reinado no trono britânico. No entanto, quem roubou as cenas foi Louis, príncipe da Inglaterra.

O menino de apenas 4 anos de idade, filho do príncipe William e Kate Middleton, fez cara e bocas durante a sua participação ao lado dos irmãos, George, de 8 anos, e Charlotte, de 7 anos. Nas imagens, o pequeno aparece fazendo caretas, com a mão na testa e até nos ouvidos.

Pelas fotos do evento é possível ver a mãe da criança, Kate, falando com Louis em um dos momentos em que ele faz as brincadeiras e, pela expressão da mulher, com certeza, o pequeno príncipe estava levando uma bronca. A princesa Charlotte, ao seu lado, estava rindo - será que do irmão?

O Príncipe Harry, Meghan Markle e os pequenos Archie e Lilibet ficaram de fora da aparição pública, já que o casal renunciou as obrigações reais em março de 2020.





Fonte: Revista Quem.