'Bora Bill' pede desculpas após fazer piada racista em podcast

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O cearense utilizou as redes sociais para pedir desculpas

Bill Morais, cearense conhecido nas redes socais pelo meme "Bora Bill", utilizou a internet para pedir desculpas após uma fala racista em um podcast. Durante a entrevista, Bill Morais disse que "preto não é flor que se cheire" no momento em que os participantes contavam piadas.

continua após publicidade .

Leia mais: Após sumiço, Luísa Sonza reaparece para falar de processo por racismo

Após a fala, as pessoas que estavam no podcast ficaram constrangidas e o vídeo do momento repercutiu na web. Bill recebeu diversas críticas por conta do comentário.

continua após publicidade .

"[Quero] primeiro pedir desculpas pelo fato ocorrido no podcast que eu participei em que eu fui, assim, colocado sem querer. Eu peguei e fiz uma piada e mesmo sendo que eu tava mais para contar história do que fazer a piada, eu fui infeliz e tô aqui para pedir desculpas a cada um de vocês que se sentiu ofendido [...] estou envergonhado pelo ocorrido (sic)", disse Bill, em vídeo.



Siga o TNOnline no Google News