BBB 26: Sarah é eliminada no quarto paredão da temporada

A sister Sarah Andrade foi eliminada do BBB 26, da Globo, após um paredão formado apenas por veteranos do reality show. A estrela deixou o confinamento após enfrentar Babu Santana e Sol Vega na preferência do público.

Sarah recebeu 69,13% dos votos dos telespectadores para ser eliminada.

Vale lembrar que Sarah foi indicada ao paredão por meio do contragolpe de Babu.

Saiba mais sobre Sarah Andrade

A brasiliense Sarah Andrade não é apenas um rosto conhecido; ela é uma das mentes mais analíticas a já pisar no reality. Se em 2021 ela conquistou o Brasil como a “espiã” do G3 — utilizando táticas de observação herdadas de sua mãe, ex-policial do BOPE —, em 2026 ela retorna com uma bagagem técnica ainda mais robusta.

Publicitária de formação e mestre em negócios (MBA), Sarah agora soma o título de especialista em Neurociência ao seu currículo. Antes de se tornar um fenômeno digital e empresária do ramo de acessórios, ela lapidou sua visão corporativa em multinacionais nos EUA, experiência que reflete em sua postura atual: menos impulsiva e muito mais calculista.

O “dejà vu” de Sarah no BBB 26 começou com uma dose de cautela. Ciente do peso das torcidas externas (especialmente o histórico embate com os fãs de Juliette), ela entrou pisando em ovos. No entanto, o instinto de jogadora falou mais alto.

O grande destaque desta edição tem sido o choque de titãs entre Sarah e Ana Paula Renault. Enquanto Ana Paula aposta no confronto direto, Sarah mergulha em teorias complexas sobre as eliminações e os sinais de Tadeu Schmidt. Para parte do público, ela é a mente brilhante da edição; para outros, Sarah corre o risco de se “autosabotar” ao tentar decifrar o que não tem decifração.

