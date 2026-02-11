Signos: confira seu horóscopo desta quarta (11)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa espontânea, e procura sempre ajudar os mais necessitados. Tem um forte senso de observação. Busca sempre novos desafios. Para ele nada é tão bom que não possa ser aperfeiçoado. Decidido, inteligente e vitorioso.

Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina. Adie todo tipo de inovação profissional. Evite gastos fora do orçamento. Controle o que fala para não magoar a pessoa amada e família. Dê atenção à saúde.

Áries – Fase para organizar as finanças, o trabalho e evitar novos gastos. Vênus e Mercúrio, estão na sua desfavorável 12ª casa astral. O período exige concentração nos negócios e equilíbrio com familiares.

Touro – Período que vê aumentada a criatividade com chances de iniciar trabalhos, negócios e contar com o sucesso. A família colabora e a pessoa amada traz carinhos e maior participação em sua vida.

Gêmeos – Bom dia para resolver e acabar com os problemas domésticos. Fase de apoio nos negócios e crescimento profissional. Benefícios vindos do comércio. Em alta viagens, compras e decisões amorosas.

Câncer – A Lua traz boas mudanças no seu lar, e abre espaço para compras para o seu lar. Apoio de Escorpião e Aquário. Positivo para firmar compromisso afetivo, amor excitante. Tente em jogos.

Leão – Dia que estará voltado a resolver os problemas da família. Terá que se esforçar para não criar atritos no setor de trabalho. Evite a ansiedade. Com o seu amor, encontrará a paz. Não viaje.

Virgem – Dia de muito trabalho e responsabilidades. Pode sair para compras, acertos de negócios e contar com a família. Mais tranquilo, passará compreensão e carinhos ao seu amor. Vida espiritual elevada.

Libra – Os contatos profissionais e financeiros trazem satisfação. Você resolverá a maior parte dos problemas que o perturbam. Vem mudanças na área afetiva, mas nada que impeça a compreensão. Tente na loteria.

Escorpião – A Lua está no seu signo e você conseguirá resolver os problemas da família. Bons momentos no trabalho que volta a crescer. Vitalidade física e mental. Explore sua simpatia. Amor aliviado.

Sagitário – Você está passando pelo alerta e deve ficar na rotina. Evite viagens, compras, decisões nos negócios domésticos e tenha mais equilíbrio com a vida afetiva. Dificuldades a vencer, preconceitos a entender.

Capricórnio – A fase traz chances de mudar o rumo da vida familiar. Vitalidade física e mental dão mais chances de viver bem com todos. Saúde em ritmo de energias. Conte com amigos e parentes. Amor suave.

Aquário – Mercúrio e Vênus na sua segunda casa astral, é o sinal para ganhar mais. Positivo para iniciar novos projetos, realizar compras e viajar. Pode esperar total apoio da família. O amor vem com tudo, paixão na certa.

Peixes – Organize seus negócios e os próximos passos na busca do sucesso profissional e financeiro. Mais uns dias terá toda a sorte do mundo. Mercúrio e Vênus estão no seu signo, vem novidades no amor e negócios.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

