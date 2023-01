No Paredão, Key e Gustavo se presenteiam com peças íntimas; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O primeiro Paredão do Big Brother Brasil 23, da rede Globo, já está formado e conta com Key Alves e Gustavo

O primeiro Paredão do Big Brother Brasil 23, da rede Globo, já está formado e conta com Key Alves e Gustavo. Inclusive, eles protagonizaram uma cena inusitada nesta terça-feira (24), no momento em que arrumavam suas malas.



continua após publicidade .

A fim de lembrarem um do outro fora do reality, caso sejam eliminados, o casal da edição trocou roupas íntimas. (Assista abaixo)

“Vai levar uma calcinha minha também. Tá achando que eu não vou te dar um chá?”, disse a jogadora de vôlei, que deu ao empresário uma calcinha na cor verde.

continua após publicidade .

Leia também: Bruna cobra falta de empatia de Key Alves: 'Não sou ingênua'

Gustavo a retribuiu dando uma cueca branca. “É uma troca justa”, disse ele. “Eu vou usar isso aqui de shorts”, avisou Key, brincando sobre o tamanho da roupa.

Veja:

continua após publicidade .

key: tu vai levar uma calcinha minha também, bota aí nas tuas coisas, tá achando o que? que eu não vou te dar um chá?



e o gustavo deu uma cueca dele pra ela KKKKKKKKKKKKKKKK eu tô morrendo #BBB23 pic.twitter.com/04ozjJAEwn — bruno 🔗 (@brunotuitta) January 24, 2023

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News