Lexa discorda de Guimê no Jogo da Discórdia: 'Nunca apoiarei agressão'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A cantora Lexa é casada com o brother MC Guimê

O primeiro Jogo da Discórdia do BBB23 aconteceu na noite desta segunda-feira (23) e rendeu muitas discussões entre os participantes do reality show. A "treta" foi tanta que, inclusive, quem está fora da casa também participou dos debates.

continua após publicidade .

A cantora Lexa, que é casada com o brother MC Guimê, se pronunciou nas redes sociais contra o amado. Isso porque Guimê defendeu Gabriel Flop, um dia depois que o modelo recebeu um recado daqueles de Tadeu Schmidt em meio às acusações de abusos no relacionamento com a sister Bruna Griphao.

LEIA MAIS: BBB23: Bruna cobra falta de empatia de Key Alves: “Não sou ingênua”

continua após publicidade .

"Entendo sua visão. Eu acho que todo mundo tem direito a uma segunda chance. Sei que ele é um moleque de bom coração, um moleque legal. Falou uma besteira que não deve se falar. Trocamos várias ideias. Queria que eles voltassem. A surpresa foi em cima do relacionamento dos dois. Vocês falam muito de jogo sujo, mas o jogo sujo esta vindo de vocês. Ele e a Bruna já se entenderam, se respeitam. E de fato viram e analisaram o erro", disse Guimê durante o Jogo da Discórdia.

Lexa, porém, discordou do marido. "Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala. Eu espero que as pessoas saibam separar isso. Eu NUNCA apoiarei agressão. Guimê nunca foi essa pessoa comigo. E eu nunca passarei esse pano", começou Lexa.

A cantora, porém, falou que discordar de Guimê não significa que ele será 'cancelado' por ela. "Eu não vou largar a mão do meu marido jamais, porque sei o coração bom que ele tem. Ele é um homem MARAVILHOSO pra mim", completou.

continua após publicidade .





Fonte: Informações Revista Quem.

Siga o TNOnline no Google News