BBB23: Ivete Sangalo faz tour pela casa e leva bronca da produção

Ivete Sangalo no BBB23

A cantora Ivete Sangalo invadiu a casa do BBB23, na noite desta quarta-feira (12), após fazer um show para os participantes do reality show.

Além de cantar seus hits, a artista fez Cezar Black cair no choro com a música "Baianidade Nagô", hit da Banda Mel, muito popular no Carnaval da Bahia. O enfermeiro, que é baiano, ficou bastante emocionado e não conseguiu segurar a emoção.

Após a apresentação, Ivete invadiu a pista de dança e provou alguns salgadinhos da festa. Na sequência, ela quis conhecer a casa e fez uma tour com os brothers pelo local. A famosa foi até no confessionário e brincou ao votar em um profissional de sua equipe, Dito, e no diretor do BBB, Boninho.

Depois de conhecer a casa, a cantora levou uma chamada de atenção do Big Boss e brincou: "O microfone? Eu não molhei!".

Ela também fez uma visitinha no Quarto do Líder e se escondeu debaixo do edredom. O Big Boss até liberou a entrada de todo mundo no quarto. Enquanto descia as escadas do Quarto do Líder, Ivete recebeu mais um alerta da produção do BBB 23, com o recado: "Ivete, você já se divertiu muito. Mas, agora, se ela não sair, vocês vão perder 300 estalecas", disse a voz. A cantora se despediu dos brothers com um abraço coletivo.

Fonte: Revista Caras.

