Amanda cita Maringá ao contar história no BBB23; veja

médica Amanda Meirelles

A médica Amanda Meirelles, nascida em Astorga, no interior do Paraná, e que integra o time da Pipoca, do BBB23, ao conversar com os outros participantes do programa, relembrou de quando morava em Maringá.

Amanda disse que precisava tirar fotos para a formatura, na época fazia faculdade no Centro Universitário Ingá - UNINGÁ, porém, queria emagrecer e não tinha dinheiro para pagar academia.

"Eu estava sem grana para pagar academia, então fui pulando de academia em academia, fazendo aulas experimentais", disse Amanda. Assista:

Filha de pai militar, morou em mais de 15 cidades e, em uma delas, por residir perto de um pronto-socorro, se apaixonou pela Medicina. Gosta da rotina de trabalhar na UTI pela imprevisibilidade e, durante a pandemia, chegou a ficar 15 dias sem deixar o hospital.

