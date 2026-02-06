Leia a última edição
MOMENTO DE PÂNICO

Avião de cantor sertanejo faz pouso de emergência: ‘O motor parou’

A parte da frente da aeronave pegou fogo após o pouso

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 14:47:22 Editado em 06.02.2026, 14:47:17
Autor O cantor sertanejo Rangel Cigano - Foto: Instagram/Reprodução

O cantor sertanejo Rangel Cigano enfrentou um grande susto enquanto pilotava um avião de pequeno porte. Isso porque ele precisou fazer um pouso de emergência poucos minutos depois da decolagem.

A aeronave teve problemas técnicos e ele precisou agir rápido após o motor parar de funcionar. O artista conseguiu controlar a situação, mas a parte da frente da aeronave pegou fogo após o pouso. O artista não teve ferimentos graves.

O problema aconteceu enquanto ele estava voltando da fazenda de um empresário para falar sobre seu novo projeto audiovisual na última segunda-feira (02). “Eu estava pegando altitude para voltar para Goiânia e começou a sair uma fumaça branca. Ele chegou a desligar totalmente, o painel apagou, o motor parou. O que a gente teve a chance de fazer ali foi planar o máximo possível para conseguir tocar o solo com menos atrito“, disse ele ao site G1.

E completou: “A minha maior preocupação foi o risco de explosão. Tinha recém completado o tanque lá na fazenda. Quando eu tirei a tampa, já começou a dar uma fagulha de fogo embaixo e logo já subiu, e o meu intuito foi sair de perto. O pouso não tinha me matado, né? Mas a explosão, com certeza“.

Rangel Cigano tem mais de 42 mil seguidores no Instagram e mora em Goiás.

Informações: Revista Caras

avião Goiás pouso de emergência problemas técnicos Rangel Cigano sertanejo
