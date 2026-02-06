Influenciadora retira as costelas e bebe caldo dos próprios ossos; veja vídeo

A influenciadora francesa Adea, conhecida nas redes sociais pelo perfil @adee.ah, causou forte repercussão ao relatar um procedimento estético extremo. Ela afirmou ter se submetido a uma cirurgia para a retirada das costelas, com o objetivo de alcançar a chamada “cintura de vespa”.

Embora o resultado físico já tivesse surpreendido seguidores, o caso ganhou projeção internacional após a influenciadora declarar que utilizou as próprias costelas removidas para preparar um caldo. Segundo Adea, os ossos foram fervidos em uma panela e o líquido resultante teria sido consumido por ela. “Tem gosto de frango”, disse, ao comentar a experiência.

A revelação provocou choque e incredulidade entre internautas, que questionaram a veracidade do relato. Comentários nas redes sociais expressaram espanto e dúvidas sobre o procedimento e suas implicações, ampliando o debate em torno dos limites da estética e das práticas divulgadas por influenciadores digitais.









