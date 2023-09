Atriz de Apucarana é destaque em chamada de nova novela da Globo; veja

A atriz Rayssa Bratillieri, de Apucarana (PR), é o principal destaque da chamada mais recente da nova novela da faixa das 18 horas da Globo, "Elas por elas", que estreia no próximo dia 25. Veja abaixo



continua após publicidade

Rayssa interpreta Isis, filha de uma das protagonistas, Adriana (Thalita Carauta). Conhecida por seus hábitos saudáveis, a atriz interpretará uma ativista vegana. A apucaranense, inclusive, participou do Abril Vegano em 2021 e também é embaixadora da Sociedade Brasileira Vegetariana (SBV). A personagem colocará a proteção animal em evidência nas telas da emissora.

-LEIA MAIS: Filha de Tadeu Schmidt abandona faculdade após ser vítima de homofobia

continua após publicidade

Em entrevista recente à coluna Play, do jornal O Globo, a apucaranense falou sobre o personagem. “A Isis cresceu sem o pai. Foi criada pela mãe e pela tia, com duas referências muito fortes de mulheres. A mãe ensinou a ter paixão pelos animais. Então, Isis seguiu o caminho dela e se tornou veterinária. Além disso, luta pela causa animal. É uma ativista”, explica a artista de 25 anos, que saiu de Apucarana em 2014 para morar no Rio de Janeiro.

A atriz estava longe das novelas desde “Éramos seis”, em 2019. Ao longo desse período, ela fez outros projetos, como “The Modelizer”, primeiro filme internacional da carreira. Na comédia romântica, dirigida por Keoni Waxmann, vive a modelo brasileira Camila Oliveira, que viaja a trabalho para a Ásia e se envolve com Shawn Koo (Byron Mann), herdeiro de uma família de magnatas. Rayssa diz que o convite para o longa, que estreou em julho nos Estados Unidos, veio durante a pandemia.

“Eu tinha acabado de terminar "Éramos seis". Era aquele momento estranho, conturbado, por não saber o futuro. Eu estava total sem perspectiva. Até que o Arlindo Lopes, ator que fez "Malhação" comigo, acabou me indicando para fazer o teste”, detalha Rayssa, que este ano ainda vai lançar “Apaixonada – O filme”, que marca sua estreia no cinema nacional, e gravou a série do Star+ “O amor da minha vida”, estrelada por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros, com previsão de estreia para 2024.

continua após publicidade

MAIS SOBRE O O PAPEL

Uma história que lembra o clássico Romeu e Julieta. Essa é a trama de Ísis (Rayssa Bratillieri) e Giovanni (Filipe Bragança), dois jovens que se conhecem e sentem uma atração mútua, mas que não fazem ideia de que são filhos de Adriana (Thalita Carauta) e Helena (Isabel Teixeira), respectivamente.

Explicando: no passado, mesmo sabendo que Jonas (Mateus Solano) e Adriana estavam noivos, Helena usou a sua boa influência para roubar o namorado da amiga. Primeiro, ela seduziu Jonas por uma noite e, de quebra, ainda engravidou. Arrasada, Adriana desapareceu da vida deles, deixando o caminho livre para a rival.

continua após publicidade

Quando Lara (Deborah Secco), tomada por um clima de nostalgia, promove o reencontro das amigas, Adriana e Helena voltam a ficar frente a frente. E claro que esse dia é marcado por muito climão entre as duas. Logo depois, Ísis e Giovanni se apaixonam. Tanto Adriana quanto Helena não aprovam o romance.

Rayssa Bratillieri fala um pouco sobre a Isis: "A minha personagem traz muitas camadas porque, além da relação com o Giovanni, faz trabalho voluntário com animais em situação de risco e vive uma busca por saber quem é seu pai, já que foi criada pela mãe e pela tia, Marlene (Maria Ceiça)", conta Rayssa.

continua após publicidade

“Estou muito feliz nessa novela. Tem sido uma troca incrível com a Rayssa e com todos os outros colegas que tenho contracenado. Minha construção do Giovanni tem sido baseada nisso, na forma como ele interage com cada um à sua volta”, afirma Filipe.

Rayssa Bratillieri interpreta Isis, filha de uma das protagonistas, e que viverá uma ativista vegana na trama tnonline

Com informações da TV Globo

Siga o TNOnline no Google News