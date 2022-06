Rayssa Jordão Bratillieri Gomes, atriz de Apucarana

Da Redação

Nascimento: 11/11/1997

Idade: 23 anos

Signo: escorpião

Estado civil: solteira

Profissão: atriz

País: Brasil

Cidade: Apucarana (PR)

Natural de Apucarana, em 2014, com apenas 17 anos, se mudou para o Rio de Janeiro para se dedicar à carreira de atriz. No teatro, possui nove peças teatrais, como “Zoológico de Vidro”, “Vim pra dizer: não fico”, “Tinker Bell Na Floresta Mágica”, “Peter Pan 2”, “A Bela E A Fera”.

Entre os trabalhos que fez no cinema estão “A Colheita”, “Algum Romance Transitório” e “Plantando Retalhos”. Em 2017, esteve no elenco da peça “O Ator e a Alma”, vivendo Laura Wingfield. No mesmo ano, participou do elenco da peça “Segredos de um Show Bar”.

Em 2018, Rayssa estreou na televisão e ganhou destaque interpretando a protagonista Pérola Mantovani, na vigésima sexta temporada de Malhação, chamada de "Malhação: Vidas Brasileiras". No ano seguinte, 2019, a apucaranense interpretou Soraia Assad, em Éramos Seis. No Instagram, a atriz soma 1,7 milhões de seguidores.

Vida Pessoal

Em janeiro de 2019, assumiu namoro com o ator André Luiz Frambach, seu par romântico em "Malhação: Vidas Brasileiras" e em "Éramos Seis", o casal terminou o relacionamento após mais de 2 anos juntos.