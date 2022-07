Anitta e Melody voltam a trocar farpas nas redes sociais; saiba mais

Da Redação

Até uma música de Ariana Grande chegou a ser citada durante a discussão, que aconteceu nesse fim de semana

As cantoras Anitta e Melody voltaram a trocar farpas nas redes sociais nesse fim de semana. Houve uma discussão publicamente entre as duas.

O caso começou após Anitta dizer que a carreira de Melody não era "séria". A jovem não gostou do comentário da artista e rebateu alegando que a dona do hit "Girl From Rio" só esteve nas paradas globais por ter "investido dinheiro".

"Ela fala de mim, eu respondo e as pessoas acham que sou eu que faço a briga. Como assim meu trabalho não é profissional? Quem está no TOP 1 Brasil agora? Ela estava no TOP 1 Global, mas cadê a música dela? Saiu do mapa, aquilo ali era muito dinheiro investido. Meu trampo não tem isso de adicionar dinheiro assim, é tudo natural", disse Melody. Esse comentário foi uma referência à música "Envolver", da Anitta, que se tornou hit global.



Na sequência, Anitta disse que conhece os compositores da música de Melody que esteve no top 1. "Acho que você não conhece eles não, porque a música é da Ariana Grande no caso né... mas fica tranquila que eu não mostrei pra eles, se não... agora faz um falsete cantando o nome do Lula só de brinks aí pa nós que aí tu vira notícia", respondeu Anitta, lembrando que a canção "Assalto Perigoso", de Melody, é um sample de "Positions".

A confusão não acabou por aí! Melody publicou um trecho de um vídeo antigo de um dupla, onde um dos músicos aparece tocando sanfona em um ritmo semelhante ao hit "Vai Malandra".

Além disso, a jovem falou que não tem idade para votar. "Não tenho idade para tirar meu título de eleitora e muito menos para decidir quem deve ser o presidente do Brasil", falou em um vídeo. No entanto, ela continuou escrevendo por meio das redes sociais, respondendo diretamente ao comentário de Anitta.

"Colocar a minha carreira em briga política é falta de assunto. Tá nervosa porque organicamente é difícil chegar no topo né? Quem tem boca fala o que quer, mas o meu talento é maior que tudo isso. Feio mesmo é uma senhora de quase 40 anos. Colocar uma adolescente de 15 anos em discussão de cunho político pra engajar. Outro detalhe: tá tão grande lá fora, que tem tempo pra tá postando no Twitter sobre assuntos que não tem respaldo algum pra comentar. As suas polêmicas não fazem de você [alguém com] seriedade pra comentar certos tipos de assunto", escreveu Melody, em uma sequência de tuítes.

Com informações do g1.

