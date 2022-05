André Marques deixa a TV Globo após 27 anos de carreira

Da Redação

Nesta segunda-feira (30), André Marques anunciou, por meio de postagem em suas redes sociais, que vai deixar a TV Globo, após 27 anos de carreira na emissora. O apresentador segue, no entanto, no "É de Casa" até quinta-feira (02/06).

Marques iniciou como ator em Malhação, em 1995, com o personagem Mocotó. Desde então, apresentou vários programas como o Video Show, The Voice Brasil e, por último, No Limite e É de Casa.

"Na Globo cresci, fiz amizades pra vida, operei meu estômago, uma mudança grande na minha VIDA! (VIVI) Uma linda relação com a Globo. Sou só Gratidão", disse André Marques em post no Instagram.



"O fato é que o meu amor, respeito e nossa história Juntos, Ninguém vai apagar ! As portas continuam abertas para ambos os lados", continua o apresentador.

A TV Globo, por sua vez, publicou uma nota sobre a saída de um dos mais famosos apresentadores da sua lista de contratados. "André Marques deixa a Globo, após uma longa trajetória como ator e apresentador. Do inesquecível Mocotó de Malhação, em 1995, à apresentação do É de Casa, matinal que integra desde a estreia, passando por realities como The Voice Kids, The Voice+, The Voice Brasil, Superstar, e No Limite, além do Vídeo Show, foram 27 anos em que seu carisma, talento e sua irreverência conquistaram o público", diz o comunicado da emissora.

"Como todos sabem, a Globo, em sintonia com as transformações do mercado, vem adotando novas dinâmicas de trabalho com seus talentos. E esse novo modelo de gestão de talentos permite que as parcerias sejam renovadas e em muitos outros formatos. André tem abertas as portas da Globo para futuros projetos em todas as suas múltiplas plataformas", conclui a nota.

