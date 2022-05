Jovem morre após cesárea de emergência em Apucarana

Da Redação

A morte da jovem Ana Gabriela Carvalho do Nascimento, de 22 anos, que morava em Sabáudia gerou comoção nas redes sociais. Ela estava internada no Materno Infantil do Hospital da Providência e faleceu após uma cesárea de emergência.

Conforme nota enviada ao site TNOnline, Ana estava internada em Arapongas, no último dia 27 ela deu entrada no Materno Infantil com sangramento, crise hipertensa e quadro de dispneia. Ela foi avaliada pela equipe médica de plantão, que solicitou cesárea de emergência.

Ao término da cirurgia, o bebê foi transferido para o Hospital da Providência Materno Infantil para cuidados intensivos, onde segue internado. Ana Gabriela foi encaminhada para a UTI do Hospital da Providência em estado grave e apesar dos esforços da equipe evoluiu para óbito neste domingo (29).

De acordo com a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), a jovem é velada em Sabáudia e o sepultamento ocorre às 18h, no cemitério do município. Nas redes sociais a comoção é grande e muitas pessoas lamentam o falecimento precoce da jovem.