Ana Maria apoia Ana Hickmann: "Deveria ter morrido antes de nascer"

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A apresentadora Ana Maria Braga quebrou o protocolo e mandou um recado forte para a colega Ana Hickmann durante o programa "Mais Você" exibido na manhã desta segunda-feira (20). Em tom de desabafo, ela apoiou incondicionalmente a artista.

continua após publicidade

"Quero deixar um abraço muito especial para Ana Hickmann, minha colega. Infelizmente, ela não é a primeira a sofrer agressões dentro de casa. Enquanto a sociedade não evoluir, está longe de ser a última notícia que a gente dá aqui a respeito desse ato, que deveria ter morrido antes de nascer", começou ela.

- LEIA MAIS: Ana Hickmann recebe proposta irrecusável de executivo da TV Globo

continua após publicidade

Ao final, ela falou diretamente com a rival, que disputa a audiência das manhãs na televisão com o "Hoje em Dia", exibido pela Record TV. "Algumas decisões na nossa vida, Aninha, exigem coragem, e você não está sozinha, não, menina. É nós todas e o Brasil. Você prestou um enorme serviço a tantas mulheres que não tem essa coragem ou não conseguem sair desse ciclo vicioso. Então, força, conte comigo, um beijo e fica bem", completou.

Vale lembrar que, além do "Mais Você", a apresentadora Ana Hickmann também foi tema de uma reportagem do "Fantástico". Ao que tudo indica, a Globo tem interesse inclusive em uma entrevista com a loira.

Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News