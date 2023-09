Ana Castela e Gustavo Mioto terminam namoro: "Vontades diferentes"

Os cantores sertanejos Ana Castela, de 19 anos, e Gustavo Mioto, de 26, não estão mais namorando! A coluna Splash, da UOL, havia descoberto que a decisão do término foi tomada pelo cantor, apenas três meses depois de eles oficializarem o romance no Dia dos Namorados (12/6). Inicialmente, em contato com a assessoria dos artistas, a informação não foi confirmada.

No entanto, nesta segunda-feira (25), após o anúncio do fim do casamento de Sandy e Lucas Lima, os sertanejos também anunciaram que se separaram. Gustavo Mioto usou seu perfil oficial no Instagram para falar sobre o assunto. Em um story com um longo texto, o jovem contou que ele e a "Boiadeira" possuem "vontades diferentes neste momento".

"Vim aqui dar a notícia que eu menos queria. Eu e a Ana cruzamos uma outra fronteira, e não estamos mais juntos. Não foi por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes neste momento. Não teve briga, não teve problema nenhum. Só não é a hora de começar a usar as sete vidas. Oro e torço todos os dias por ela e pela família dela, e eu vou continuar assistindo ela crescendo, e sempre ficar feliz pela felicidade dela. Términos são difíceis, ainda mais nessa nossa vida doida. Mas a gente sempre aprende muito. Peço respeito comigo e com ela individualmente, assim como era como casal", escreveu Mioto.

Ana Castela também usou suas redes sociais para confirmar o fim do relacionamento. Em um momento de grande sucesso na carreira, a cantora fez questão de deixar claro que "em nenhum momento foi marketing, por aqui só teve amor e ainda tem muito amor; foi verdadeiro". Se dirigindo aos fãs, a Boiadeira pediu respeito em um momento que "não é fácil para nenhum dos dois". Os sinais do fim do namoro já vinham sendo notados nas redes sociais, os seguidores perceberam um distanciamento dos cantores nos últimos dias.

Ana Castela e Mioto demoraram para assumir o romance por um cuidado com a exposição. A equipe da cantora temia que, ao assumir a relação, sua vida pessoal ganhasse mais holofote que a profissional. Vale destacar, que Ana Castela é dona de muitos hits e está sempre entre as mais tocadas.



