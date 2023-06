Após meses de romance, Ana Castela e Gustavo Mioto assumem namoro

Ana Castela e Gustavo Mioto decidiram colocar um rótulo na relação e oficializaram o namoro. Os dois cantores, que estavam se relacionando há cerca de 7 meses, já tinham confirmado que estavam "ficando", mas só se declararam namorados na noite desta segunda-feira (12).

"Feliz primeiro Dia dos Namorados pra nós", escreveu Ana Castela nas redes sociais. A cantora ainda compartilhou um vídeo na levada da trend do antes e depois, mostrando o casal se arrumando para celebrar a data.

Já Gustavo Mioto optou por compartilhar fotos do casal e relembrar, no texto, o dia em que Ana Castela soltou uma cantada para ele durante sua participação no programa "TVZ Temporada Gustavo Mioto", no Multishow.



Na ocasião, em outubro de 2022, Ana perguntou ao cantor: "Fiquei sabendo que gato tem sete vidas. Quer dividir uma comigo?".

"Gato tem 7 vidas né? Então prepara as outras 6 porque a primeira já começou…Eu tô aqui pro caso de você cair, eu tô embaixo pra amortecer. Primeiro dia dos namorados, de todos, Ana Flávia", escreveu Gustavo em sua homenagem à namorada.

No início de maio, Ana Castela gravou seu primeiro DVD e convidou, entre outros artistas, o cantor Gustavo Mioto para uma parceria.



Juntos, eles gravaram a música "Fronteira". Nela, um canta para o outro que, com mais um passo no romance, eles vão abrir a porteira do coração e começar a namorar.

A música ainda não tem data de lançamento, mas imagens com esse encontro apaixonado no palco já foram compartilhadas por vários fãs que estavam na gravação.

A reportagem é do g1.

