"Amor mais lindo que tive’", diz viúva de MC Kevin

A esposa de MC Kevin, Deolane Bezerra deixou uma mensagem de despedida para o funkeiro, que morreu após cair do décimo primeiro andar de um prédio no Rio de Janeiro.

Ela publicou no Instagram um Stories do casamento deles, mês passado, em Tulum, no México, a advogada criminalista disse que o funkeiro foi o amor mais lindo que teve.

“Você é e sempre será o amor da minha vida. O amor mais lindo que tive. O homem que mais me amou e me admirou”, disse ela, que se uniu ao cantor em uma cerimônia ao ar livre, na praia, no dia 28 de abril.

Na ocasião, ela postou fotos da união em seu Instagram e disse que tinha “escolhido o homem certo para amar. “Mesmo quando você me faz gritar aos ventos de raiva, com tuas manias e birras, eu te amo com todo meu coração. Mesmo quando o filme que você escolheu é chato e sem graça, meu coração aquece de amor. Mesmo quando você fala sem parar, eu sei que escolhi o homem certo para amar. Eu te amo em cada detalhe, e em cada detalhe me esbanjo nesse amor. Eu te amo”, afirmou Deolane.