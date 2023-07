Amiga de Neymar sai em defesa do atleta: "Responsável"

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A influenciadora digital Bianca Coimbra, que é a esposa de Cris Guedes, parça de Neymar Jr, decidiu sair em defesa do amigo famoso nas redes sociais. Nesta semana, ela viu uma mensagem alfinetando a personalidade do atleta e respondeu com sua defesa.

continua após publicidade

Na mensagem, um seguidor disse: “Neymar tem muito a aprender sobre amigo e respeito com vocês”. Porém, Bianca Coimbra não gostou nada da mensagem e falou que as pessoas não conhecem Neymar na intimidade.



-LEIA MAIS: Irmã de Bruna Biancardi humilha Neymar: "Se recusa a ser homem"

continua após publicidade

“Não tem não! Você acha que meu relacionamento foi perfeito durante 9 anos? Sabia que o Ney foi o grande responsável por estarmos juntos até hoje? Nunca, mas nunca mesmo comente aqui criticando o Neymar, ainda que seja como um 'elogio' para mim. Vocês acham que sabem coisas que não fazem ideia”, escreveu ela.

Vale lembrar que Bianca Coimbra e Cris Guedes se casaram há poucas semanas em uma cerimônia luxuosa ao ar livre e tiveram Neymar Jr e Bruna Biancardi como padrinhos da celebração.

Siga o TNOnline no Google News