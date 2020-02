Adolescente que estava desaparecido é encontrado morto em São Pedro do Ivaí

O adolescente Luiz Henrique, de 14 anos, que estava desaparecido desde o último domingo (02), foi encontrado morto na manhã dessa terça-feira (04), na zona rural do município de São Pedro do Ivaí.

Os Bombeiros realizam as buscas e o corpo do menino foi encontrado boiando no rio Cambará, em uma região conhecida por Saltinho.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil de Jandaia do Sul chegaram na manhã de ontem no município de São Pedro do Ivaí para intensificar as busca. Luiz era um garoto especial e saiu de casa sem informar para onde iria.



O corpo será recolhido pelo IML de Apucarana. Mais informações em instantes.

* Informações Canal HP/São João do Ivaí